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Ракурс
Коронавирус в армии. Фото: 12kanal

За сутки в ВСУ подтвердили новые случаи инфицирования COVID-19

3 мая 2020, 11:58
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Коронавирусную инфекцию COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины за последние сутки подхватили четыре человека.

Три больных бойца из Харьковской области, а один из Днепропетровщины. Медики отправили их лечиться домой. Состояние здоровья инфицированных удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. Об этом 3 мая сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сейчас в армии 49 человек, у которых обнаружили коронавирус. За период пандемии выздоровели 30 человек, два человека умерли. На изоляции и самоизоляции по состоянию на сегодня 295 человек. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 91 человека.



Командование напоминает, что военнослужащим стоит оставаться дома во время карантина. Отмечается, что чаще всего военнослужащие инфицируются во время контактов с родными или близкими, с которыми не живут вместе.

Напомним, в апреле был зафиксирован рекорд инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Так, 27 апреля в армии зарегистрировали девять новых случаев заболевания.

Источник: Ракурс


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