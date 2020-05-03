Коронавірус в армії. Фото: 12kanal

https://racurs.ua/ua/n137625-za-dobu-v-zsu-pidtverdyly-novi-vypadky-infikuvannya-covid-19.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 в лавах Збройних сил України за останню добу підхопили четверо осіб.

Троє хворих із Харківської області, а один із Дніпропетровщини. Медики відправили їх лікуватися додому. Стан здоров’я інфікованих задовільний, симптоми захворювання відсутні. Про це 3 травня повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Наразі у війську 49 осіб, у яких виявили коронавірус. За період пандемії одужали 30 осіб, двоє осіб померли. На ізоляції та самоізоляції станом на сьогодні 295 осіб. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 91 особи.

Командування нагадує, що військовослужбовцям варто залишатися вдома під час карантину. Зазначається, що найчастіше військовослужбовці інфікуються під час контактів із рідними чи близькими, з якими не мешкають разом.

Нагадаємо, у квітні було зафіксовано рекорд інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19 серед військовослужбовців Збройних сил України. Так, 27 квітня у війську зареєстровали дев’ять нових випадків захворювання.