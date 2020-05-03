Спортсмен та актор Гафтор Юліус Бйорнссон. Фото: fishki.net

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Гафтор Юліус Бйорнссон, спортсмен із Ірландії та виконавець ролі Григора Клігана або Гори в фентезійному серіалі «Гра престолів» від HBO, встановив новий світовий рекорд.

Ірландець, чий зріст становить 2,05 м, став рекордсменом у становій тязі. Силач зумів підняти штангу вагою 501 кг. Бйорнссон зазначив, що він дуже пишається своїм досягненням та є щасливою людиною. Це він зробив у спортивному залі в Ісландії, а подію транслював на власному YouTube-каналі.

Це прекрасно, немає нічого кращого, ніж доводити людям, що вони помиляються, — зазначив спортсмен.

Він побив світовий рекорд, який належав британському спортсмену Енді Холлу. Той у 2016 році став першою людиною в світі, яка підняла штангу вагою 500 кг. Як відомо, у 2018 році Бйорнссон став призером змагань за звання «Найсильніша людина планети».

Нагадаємо, у норвежського актора популярного серіалу «Гра престолів» Крістофера Хівью, який прославився завдяки ролі Тормунда, виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.