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Ракурс
Спортсмен и актер Хафтор Юлиус Бьернссон. Фото: fishki.net

Актер из «Игры престолов» установил мировой рекорд в становой тяге со штангой (ВИДЕО)

3 мая 2020, 11:24
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Хафтор ЮлиусБьернссон, спортсмен из Ирландии и исполнитель роли Григора Клигана или Горы в фэнтезийном сериале «Игра престолов» от HBO, установил новый мировой рекорд.

Ирландец, чей рост составляет 2,05 м, стал рекордсменом в становой тяге. Силач сумел поднять штангу весом 501 кг. Бйорнссон отметил, что он очень гордится своим достижением и является счастливым человеком. Это он сделал в спортивном зале в Исландии, а событие транслировал на собственном YouTube-канале.

Это прекрасно, нет ничего лучшего, чем доказывать людям, что они ошибаются, — отметил спортсмен.

Он побил мировой рекорд, который принадлежал британскому спортсмену Энди Холлу. Тот в 2016 году стал первым человеком в мире, которая подняла штангу весом 500 кг. Как известно, в 2018 году Бйорнссон стал призером соревнований за звание «самый сильный человек планеты».



Напомним, у норвежского актера популярного сериала «Игра престолов» Кристофера Хивью, который прославился благодаря роли Тормунда, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Источник: Ракурс


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