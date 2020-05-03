Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137623-v-kieve-za-minuvshie-sutki-sokratilos-kolichestvo-zarajeniy-covid-19.html

Ракурс

В Киеве коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала эпидемии заразились 1 тыс. 511 человек.

За последние сутки число новых случаев заражения сократилось более чем в два раза. В течение 2 мая болезнь обнаружили у 17 жителей столицы. Вчера болезнь унесла жизни одного человека. Об этом сообщается в Telegram городского головы Виталия Кличко.

По информации мэра, заразились шесть женщин в возрасте от 55 до 68 лет и 10 мужчин от 30 до 80 лет. Кроме того, среди зараженных — шестимесячная девочка. Девять человек медики приняли решение госпитализировать. Всех остальных отправили лечиться домой.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 502 человек. В целом в Украине подтвердили 11 тыс. 913 случаев заражения. Болезнь унесла жизни 288 человек, а поправились от коронавируса 1 тыс. 547 пациентов.