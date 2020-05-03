Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137623-u-kyievi-za-mynulu-dobu-skorotylasya-kilkist-zarajen-covid-19.html

Ракурс

У Києві коронавірусною інфекцією COVID-19 з початку епідемії заразилися 1 тис. 511 осіб.

За останню добу число нових випадків зараження скоротилося більш як удвічі. Впродовж 2 травня хворобу виявили у 17 мешканців столиці. Вчора хвороба забрала життя однієї людини. Про це повідомляється в Telegramміського голови Віталія Кличка.

За інформацією мера, заразилися шестеро жінок віком від 55 до 68 років та 10 чоловікiв від 30 до 80 років. Крім того, серед заражених — шестимісячна дівчинка. Дев’ятьох осіб медики ухвалили рішення госпіталізувати. Всіх інших відправили лікуватися додому.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 502 осіб. Загалом в Україні підтвердили 11 тис. 913 випадків зараження. Хвороба забрала життя 288 осіб, а одужали від коронавірусу 1 тис. 547 пацієнтів.