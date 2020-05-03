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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

У Києві за минулу добу скоротилася кількість заражень COVID-19

3 тра 2020, 10:47
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У Києві коронавірусною інфекцією COVID-19 з початку епідемії заразилися 1 тис. 511 осіб.

За останню добу число нових випадків зараження скоротилося більш як удвічі. Впродовж 2 травня хворобу виявили у 17 мешканців столиці. Вчора хвороба забрала життя однієї людини. Про це повідомляється в Telegramміського голови Віталія Кличка.



За інформацією мера, заразилися шестеро жінок віком від 55 до 68 років та 10 чоловікiв від 30 до 80 років. Крім того, серед заражених — шестимісячна дівчинка. Дев’ятьох осіб медики ухвалили рішення госпіталізувати. Всіх інших відправили лікуватися додому.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 502 осіб. Загалом в Україні підтвердили 11 тис. 913 випадків зараження. Хвороба забрала життя 288 осіб, а одужали від коронавірусу 1 тис. 547 пацієнтів.

Джерело: Ракурс


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