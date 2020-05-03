Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 за минулу добу виявили в 502 осіб.

Хворобу підтверджено у 829 дітей та 2 тис. 325 медиків. Загалом із початку епідемії захворіли 11 тис. 913 громадян. Усього в Україні досліджено 129 тис. 723 зразки методом ПЛР. Про це сьогодні повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За інформацією медиків, госпіталізовані 3 тис. 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. До апаратів штучної вентиляції легенів підключали 158 осіб, зокрема одну дитина та 14 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 8 тис. 348 пацієнтів — 680 дітей та 1 тис. 924 медпрацівники.

Коронавірус забрав життя 288 людей. Померли від хвороби 18 медпрацівників. У більшості випадків помирають особи віком від 50-ти років. Одужали 1 тис. 547 пацієнти і повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 435 (146 одужали);

Волинська обл. — 324 (64 одужали);

Дніпропетровська обл. — 448 (64 одужали);

Донецька обл. — 70 (12 одужали);

Житомирська обл. — 423 (23 одужали);

Закарпатська обл. — 508 (53 одужали);

Запорізька обл. — 275 (79 одужали);

Івано-Франківська обл. — 965 (86 одужали);

Київ — 1 511 (80 одужали);

Київська обл. — 784 (82 одужали);

Кіровоградська обл. — 397 (121 одужав);

Львівська обл. — 473 (95 одужали);

Луганська обл. — 37 (7 одужали);

Миколаївська обл. — 149 (6 одужали);

Одеська обл. — 409 (17 одужали);

Полтавська обл. — 222 (23 одужали);

Рівненська обл. — 726 (78 одужали);

Сумська обл. — 110 (62 одужали);

Тернопільська обл. — 868 (127 одужали);

Харківська обл. — 348 (36 одужали);

Херсонська обл. — 136 (52 одужали);

Хмельницька обл. — 115 (27 одужали);

Черкаська обл. — 308 (63 одужали);

Чернівецька обл. — 1818 (138 одужали);

Чернігівська обл. — 54 (6 одужали).

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що від коронавірусу в Україні можуть померти 140 тис. осіб, якщо повністю скасувати карантин в Україні без введення профілактичних заходів.