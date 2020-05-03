В Києві очікується гроза. Фото: Ракурс

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У Києві вдень 3 травня очікується гроза. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки — жовтий.

Під час жовтого рівня небезпечності метеорологи радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Київській міській державній адміністрації закликали дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру. Фахівці радять щільно закрити усі вікна будинків, а з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти назовні.

Мешканцям столиці, які під час грози опинилися на вулиці, радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У приміщенні або природному укритті варто сховатися у разі сильного вітру. Крім того, треба уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У міській адміністрації нагадали мешканцям столиці про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Киян закликають без нагальної потреби не виходити з дому.

Нагадаємо, 3 травня погода в Україні очікується дощова. По всій території країни пройдуть дощі з грозами. У південних, центральних і східних областях денна температура буде в межах 20−24° тепла. У західних областях вдень температура становитиме 16−19° тепла.