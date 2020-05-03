Коронавірус у світі. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n137620-pandemiya-koronavirusu-chyslo-zarajenyh-covid-19-u-sviti-nablyjaietsya-do-3-5-mln-osib.html

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Пандемія коронавірусу продовжує ширитися світом. Станом на 3 травня у світі зареєстрували 3 млн 484 тис. 558 хворих.

Від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 померли 244 тис. 786 осіб. Видужали від хвороби 1 млн 121 тис. 612 осіб. За останню добу заразилися 83 тис. 257 осіб, померли 5 тис. 215 хворих. Такі дані опубліковані на сайті Worldometers, який регулярно оновлює статистику поширення коронавірусу.

Найбільша епідемія коронавірусу зафіксована в США — 1 млн 160 тис. 774 хворих, 67 тис. 444 померлих. На другому місці за кількістю хворих Іспанія — 245 тис. 567 осіб, в країні померли 25 тис. 100 хворих. Трійку лідерів із захворюваності замикає Італія — 209 тис. 328 заражених і 28 тис. 710 померлих.

У Великій Британії вже зафіксовано 182 тис. 260 випадків зараження, COVID-19 забрала життя 28 тис. 131 осіб. На території Франції вже 168 тис. 396 інфікованих, а померли 24 тис. 760 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, вчені центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США вважають, що пандемія коронавірусу піде на спад після того, як у 2/3 людства з’явиться імунітет.