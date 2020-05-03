Коронавирус в мире. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n137620-pandemiya-koronavirusa-chislo-zarajennyh-covid-19-v-mire-priblijaetsya-k-3-5-mln-chelovek.html

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Пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру. По состоянию на 3 мая в мире зарегистрировали 3 млн 484 тыс. 558 больных.

От осложнений коронавмрусной инфекции COVID-19 умерли 244 тыс. 786 человек. Выздоровели от болезни 1 млн 121 тыс. 612 человек. За последние сутки заразились 83 тыс. 257 человек, умерли 5 тыс. 215 больных. Такие данные опубликованы на сайте Worldometers, который регулярно обновляет статистику распространения коронавируса.

Крупнейшая эпидемия коронавируса зафиксирована в США — 1 млн 160 тыс. 774 больных, 67 тыс. 444 умерших. На втором месте по количеству больных Испания — 245 тыс. 567 человек, в стране скончались 25 тыс. 100 больных. Тройку лидеров по заболеваемости замыкает Италия — 209 тыс. 328 зараженных и 28 тыс. 710 умерших.

В Великобритании уже зафиксировали 182 тыс. 260 случаев заражения, COVID-19 унесла жизни 28 тыс. 131 человек. На территории Франции уже 168 тыс. 396 инфицированных, а умерли 24 тыс. 760 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, ученые центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США считают, что пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как в 2/3 человечества появится иммунитет.