Коронавирус в мире. Фото: Русский еврей

https://racurs.ua/n137576-bez-kollektivnogo-immuniteta-pandemiya-koronavirusa-prodlitsya-dva-goda-prognoz-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, несмотря на усилия властей и медиков. Многие считают, что лишь вакцина поможет контролировать распространение инфекции. Ученые из центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США придерживаются другого мнения.

Ученые заявляют, что лишь после появления у 2/3 человечества коллективного иммунитета пандемия коронавируса пойдет на спад, пишет Bloomberg.

По мнению ученых, коронавирус очень трудно контролировать, потому что у многих зараженных болезнь протекает без симптомов, но они могут инфицировать других людей.

Специалисты предрекают несколько волн пандемии коронавируса, которые будут прокатываться по планете даже после 2022 года.

В исследовании сообщается, что правительства и граждане должны быть готовыми к периодическим вспышкам коронавирусной болезни на протяжении двух последующих лет.

Как ранее писал «Ракурс», ученые Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab под руководством профессора Цзяньси Луо из Массачусетского технологического института разработали математическую модель завершения эпидемии коронавируса в разных странах. По мнению ученых, в Украине эпидемия будет полностью ликвидирована 6 июля 2020 года.