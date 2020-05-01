Украинская экономика во втором квартале упадет на 11%. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137575-ukrainskaya-ekonomika-vo-vtorom-kvartale-upadet-na-11-prognoz-nbu.html

Ракурс

Национальный банк Украины озвучил не очень утешительные прогнозы на второй квартал 2020 года. По мнению экспертов НБУ, во втором квартале карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины на 11%.

Такие данные содержит инфляционный отчет, который опубликован на официальном сайте НБУ.

В НБУ заявляют, что карантин уже снизил деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса привело к снижению экспортных возможностей Украины. Эти факторы будут иметь серьезные последствия для экономики страны на протяжении второго квартала.

В НБУ считают, что после завершения карантина в Украине и мире можно ожидать резкий взлет экономики. Также резкому росту национальной экономики будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политика.

Для уменьшения негативных последствий коронавирусной эпидемии правительство должно увеличить бюджетные расходы на преодоление экономического кризиса, а также разработать программы выгодного кредитования бизнеса.

По расчетам НБУ, за 2020 год украинская экономика упадет на 5%, но в последующие годы сможет восстановить привычный рост на уровне 4%.

Как ранее писал «Ракурс», по оценкам экспертов Международного валютного фонда, коронавирусный кризис может стать причиной существенного падение уровня экономического роста в Украине. ВВП Украины по итогам 2020 года может снизиться на 7,7%.