Українська економіка у другому кварталі впаде на 11%. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137575-ukrayinska-ekonomika-u-drugomu-kvartali-vpade-na-11-prognoz-nbu.html

Ракурс

Національний банк України озвучив не надто втішні прогнози на другий квартал 2020 року. На думку експертів НБУ, у другому кварталі карантинні заходи і скорочення глобального попиту призведуть до зниження ВВП України на 11%.

Такі дані містить інфляційний звіт, який опублікований на офіційному сайті НБУ.

У НБУ заявляють, що карантин уже знизив ділову активність, споживчу здатність і зайнятість населення. Скорочення глобального попиту призвело до зниження експортних можливостей України. Ці фактори будуть мати серйозні наслідки для економіки країни впродовж другого кварталу.

У НБУ вважають, що після завершення карантину в Україні та світі можна очікувати різкий зліт економіки. Також різкому зростанню національної економіки сприятиме м’яка фіскальна і монетарна політика.

Для зменшення негативних наслідків коронавірусної епідемії уряд повинен збільшити бюджетні витрати на подолання економічної кризи, а також розробити програми вигідного кредитування бізнесу.

За підрахунками НБУ, за 2020 рік українська економіка впаде на 5%, але у наступні роки зможе відновити звичне зростання на рівні 4%.

Як раніше писав «Ракурс», за оцінками експертів Міжнародного валютного фонду, коронавірусна криза може стати причиною істотного падіння рівня економічного зростання в Україні. ВВП України за підсумками 2020 року може знизитися на 7,7%.