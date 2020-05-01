Світовий банк виділив Україні 150 млн дол. Фото: Світовий банк

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Світовий банк ухвалив рішення про виділення Україні додаткових 150 млн дол. Ці гроші призначені для захисту вразливих верств населення на період пандемії коронавірусу.

Гроші виділяються в рамках проекту соціальної підтримки українців, фінансову допомогу нададуть сім’ям з низьким рівнем доходу. В рамках додаткового фінансування на це витратять 50 млн дол. Ці кошти допоможуть збільшити розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям та прискорити виплату житлових субсидій. Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

Зазначається, що через пандемію коронавірусу багато українських родин втратили роботу і залишилися без доходу, а пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Тому у Світовому банку хочуть їм допомогти.

Додаткове фінансування буде також направлено на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту «Рука допомоги». Як відомо, «Рука допомоги» — це спільна ініціатива, розроблена Світовим банком і Міністерством соціальної політики України. Протягом 2017−2018 років гранти надали 230 українцям.

Нагадаємо, раніше Світовий банк прийняв рішення про виділення Україні додатково 135 млн дол. для фінансування проекту «Покращення охорони здоров’я на службі у людей».