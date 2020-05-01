Всемирный банк выделил Украине 150 млн долл. Фото: Всемирный банк

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Всемирный банк принял решение о выделении Украине дополнительных 150 млн долл. Эти деньги предназначены для защиты уязвимых слоев населения на период пандемии коронавируса.

Деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев, помощь рассчитана на семьи с низким уровнем дохода. В рамках дополнительного финансирования на это потратят 50 млн долл. Эти средства помогут увеличить размер помощи малообеспеченным семьям и ускорить выплату жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса многие украинские семьи потеряли работу и остались без дохода, а пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Поэтому во Всемирном банке хотят им помочь.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта «Рука помощи». Как известно, «Рука помощи» — это совместная инициатива, разработанная Всемирным банком и Министерством социальной политики Украины. В течение 2017−2018 годов гранты предоставили 230 украинцам.

Напомним, ранее Всемирный банк принял решение о выделении Украине дополнительно 135 млн долл. для финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».