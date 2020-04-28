Всемирный банк выделяет Украине дополнительно 135 млн долл. на здравоохранение. Фото: Украинская правда

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Ракурс

Всемирный банк вчера, 27 апреля, принял решение о выделении Украине дополнительно 135 млн долл. для финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Данные денежные средства будут направлены на модернизацию украинских больниц, а также на проведение медицинской реформы. Кроме того, 35 млн долл. из этой суммы будут направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

В сообщении указано, что данная финансовая помощь поможет модернизировать 40 отделений экстренной медицинской помощи и отделений, в которых проходят лечение больные с инсультом.

По словам исполняющего обязанности директора Всемирного банка по вопросам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера, финансовая «инъекция» даст возможность украинским врачам использовать для лечения больных сложные медицинские процедуры с применением современного высокоточного оборудования.

Для борьбы в распространением коронавируса из этой суммы будут направлены 35 млн долл. Эти денежные средства будут использованы для приобретения необходимых материалов и оборудования. Также деньги пойдут на финансирование медучреждений страны, в которых проводится лечение больных коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в этом году инфляция в Украине составит 8,9%, дефицит госбюджета достигнет показателя в 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.