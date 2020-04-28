Світовий банк надає Україні додатково 135 млн дол. на охорону здоров'я. Фото: Українська правда

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Ракурс

Світовий банк вчора, 27 квітня, прийняв рішення про виділення Україні додатково 135 млн дол. для фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Кошти будуть направлені на модернізацію українських лікарень, а також на проведення медичної реформи. Крім того, 35 млн дол. із цієї суми будуть направлені на боротьбу з епідемією коронавірусу, повідомляє прес-служба Світового банку.

У повідомленні зазначено, що ця фінансова допомога допоможе модернізувати 40 відділень екстреної медичної допомоги та відділень, у яких проходять лікування хворі з інсультом.

За словами виконуючого обов’язки директора Світового банку з питань Білорусі, Молдови та України Алекса Кремера, фінансова «ін'єкція» дасть можливість українським лікарям використовувати для лікування хворих складні медичні процедури із застосуванням сучасного високоточного обладнання.

На боротьбу з розповсюдженням коронавірусу з цієї суми будуть спрямовані 35 млн дол. Ці кошти будуть використані для придбання необхідних матеріалів і устаткування. Також гроші підуть на фінансування медустанов країни, у яких проводиться лікування хворих на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», Світовий банк прогнозує падіння ВВП України через пандемію коронавірусу. На думку експертів, цього року інфляція в Україні складе 8,9%, дефіцит держбюджету досягне показника у 4,9% від ВВП, а рівень державного боргу виросте до 59% від ВВП.