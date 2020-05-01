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Наблюдательный совет принял решение о сокращении зарплат в «Нафтогазе»https://racurs.ua/n137573-nabludatelnyy-sovet-prinyal-reshenie-o-sokraschenii-zarplat-v-naftogaze.htmlРакурс
Зарплаты в «Нафтогазе» являются тайной за семью печатями, которой правление компании не собирается делиться даже с нардепами. Наблюдательный совет «Нафтогаза» в связи со вступлением в силу закона о бюджете чрезвычайной ситуации поручил сократить зарплаты и другие выплаты членам правления компании.
Теперь зарплаты в «Нафтогазе» не должны превышать размера десяти минимальных зарплат, то есть 47 тыс. грн, сообщается на официальном сайте компании.
Глава компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» всегда был законопослушным предприятием, поэтому выплата зарплат и любых других вознаграждений членам правления компании была приостановлена.
Как известно, требование о сокращении максимальной зарплаты до 47 тыс. грн введено с 1 апреля и будет действовать вплоть до окончания карантина в Украине.
Следует уточнить, что данное ограничение не распространяется на пособия по временной нетрудоспособности, выплаты для оздоровления, а также материальную помощь и оплату ежегодного отпуска.
Как ранее писал «Ракурс», Коболев отказался предоставлять информацию о зарплатах руководства «Нафтогаза» первому заместителю спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Коболев считает, что сведения о зарплатах являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.