Зарплаты в «Нафтогазе». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137573-nabludatelnyy-sovet-prinyal-reshenie-o-sokraschenii-zarplat-v-naftogaze.html

Ракурс

Зарплаты в «Нафтогазе» являются тайной за семью печатями, которой правление компании не собирается делиться даже с нардепами. Наблюдательный совет «Нафтогаза» в связи со вступлением в силу закона о бюджете чрезвычайной ситуации поручил сократить зарплаты и другие выплаты членам правления компании.

Теперь зарплаты в «Нафтогазе» не должны превышать размера десяти минимальных зарплат, то есть 47 тыс. грн, сообщается на официальном сайте компании.

Глава компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» всегда был законопослушным предприятием, поэтому выплата зарплат и любых других вознаграждений членам правления компании была приостановлена.

Как известно, требование о сокращении максимальной зарплаты до 47 тыс. грн введено с 1 апреля и будет действовать вплоть до окончания карантина в Украине.

Следует уточнить, что данное ограничение не распространяется на пособия по временной нетрудоспособности, выплаты для оздоровления, а также материальную помощь и оплату ежегодного отпуска.

Как ранее писал «Ракурс», Коболев отказался предоставлять информацию о зарплатах руководства «Нафтогаза» первому заместителю спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Коболев считает, что сведения о зарплатах являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.