Зарплати у «Нафтогазі». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137573-naglyadova-rada-pryynyala-rishennya-pro-skorochennya-zarplat-u-naftogazi.html

Ракурс

Зарплати у «Нафтогазі» є таємницею за сімома печатками, якою правління компанії не збирається ділитися навіть із нардепами. Наглядова рада «Нафтогазу» у зв’язку з набуттям чинності закону про бюджет надзвичайної ситуації доручила скоротити зарплати та інші виплати членам правління компанії.

Тепер зарплати у «Нафтогазі» не повинні перевищувати розміру десяти мінімальних зарплат, тобто 47 тис. грн, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Голова компанії Андрій Коболєв заявив, що «Нафтогаз» завжди був законослухняним підприємством, тому виплату зарплат та будь-яких інших винагород членам правління компанії було припинено.

Як відомо, вимога про скорочення максимальної зарплати до 47 тис. грн введена з 1 квітня і буде діяти до закінчення карантину в Україні.

Слід уточнити, що це обмеження не поширюється на допомогу по тимчасовій непрацездатності, виплати для оздоровлення, а також матеріальну допомогу і оплату щорічної відпустки.

Як раніше писав «Ракурс», Коболєв відмовився надавати інформацію про зарплати керівництва «Нафтогазу» першому заступнику голови Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Коболєв вважає, що відомості про зарплати є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню.