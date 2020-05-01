Евакуація українців. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137572-z-kipru-bolgariyi-ta-livanu-evakuuvaly-400-ukrayinciv-yih-vidpravyly-na-samoizolyaciu.html

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Евакуація українців з-за кордону триває. Вчора, 30 квітня, в аеропорту «Бориспіль» приземлилися одразу три літаки з евакуйованими громадянами.

Літаки з українцями прилетіли з Лівану, Болгарії та Кіпру. Загалом повернулося 400 громадян України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Спецрейси були здійснені з Бейрута, Софії і Ларнаки. За даними прикордонників, підвищеної температури або скарг на наявність симптомів ГРВІ у пасажирів не було.

Пасажири цих авіарейсів, як і всі ті, хто в’їжджає до України, повинні самоізолюватись на два тижні. Українці обрали самоізоляцію із застосуванням програми «Дій вдома».

У відомстві зазначають, що в умовах карантину, введених Україною та іншими країнами, інтенсивність міжнародного руху залишається низькою: за минулу добу державний кордон України на в’їзд і на виїзд перетнуло близько 13 тис. осіб. Водночас більшість осіб, які перетнули український кордон, були оформлені на в’їзд.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявили, що здійснювати рейси у віддалені країни для евакуації українців «не завжди економічно доцільно».