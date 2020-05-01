Супутник ЄС зняв південь України з висоти майже 800 км. Фото: Херсон Daily

https://racurs.ua/ua/n137571-suputnyk-ies-zafiksuvav-pivden-ukrayiny-z-vysoty-mayje-800-km-opublikovano-vrajauche-video.html

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Європейське космічне агентство опублікувало тррьохвилинне відео, зняте з супутника. Супутник агентства влітку 2019 року зафіксував південь України, а саме Херсонську область, з висоти майже 800 км.

Знімок зробив один із двох супутників дистанційного зондування Sentinel-2, які знімають поверхню Землі в 13 спектральних діапазонах, працюючи за програмою Євросоюзу Copernicus. Ролик розміщений на YouTube-каналі ESA 1 травня.

Для високої контрастності зображення знімок півдня України показаний в ближньому інфрачервоному діапазоні, тому вся зелень на відео показана червоним, пише LIGA.net. Також Європейське космічне агентство зняло деякі природні об'єкти області.

Зокрема, на знімку з супутника можна розгледіти Каховське водосховище на Дніпрі, канали, що проходять через поля. Також показана пустеля Олешківські піски, мережа солоних заболочених лагун Сиваша поруч з тимчасово окупованим Кримом.

У Європейському космічному агентстві зазначили, що південь України відіграє велику роль в економіці України через велику кількість сільськогосподарських земель і придатного для вирощування різних культур клімату. Зазначається, що на фото, яке було знято 26 червня 2019 року, на ландшафті домінють сільськогосподарські поля. Основними зерновими культурами України є озима пшениця, ячмінь і кукурудза.

Нагадаємо, раніше найдетальніше фото Сонця опублікували астрофізики. Вивчення цих знімків може дати важливі деталі для представників наукової спільноти. Вони зможуть більше дізнатися про формування зірки.