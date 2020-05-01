Спутник ЕС заснял юг Украины с высоты почти 800 км. Фото: Херсон Daily

https://racurs.ua/n137571-sputnik-es-zasnyal-ug-ukrainy-s-vysoty-pochti-800-km-opublikovano-vpechatlyauschee-video.html

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Европейское космическое агентство опубликовало трехминутное видео, снятое со спутника. Спутник агентства летом 2019 года заснял юг Украины, а именно Херсонскую область, с высоты почти 800 км.

Снимок сделал один из двух спутников дистанционного зондирования Sentinel-2, которые снимают поверхность Земли в 13 спектральных диапазонах, работая по программе Евросоюза Copernicus. Ролик размещен на YouTube-канале ESA 1 мая.

Для высокой контрастности изображения снимок юга Украины показан в ближнем инфракрасном диапазоне, поэтому вся зелень на видео показана красным, пишет LIGA.net. Также Европейское космическое агентство засняло некоторые природные объекты области.

В частности, на снимке со спутника можно разглядеть Каховское водохранилище на Днепре, каналы, проходящие через поля. Также показана пустыня Олешковские пески, сеть соленых заболоченных лагун Сиваша рядом с временно оккупированным Крымом.

В Европейском космическом агентстве отметили, что юг Украины играет большую роль в экономике Украины из-за большого количества сельскохозяйственных земель и подходящего для выращивания различных культур климата. Отмечается, что на фото, которое было снято 26 июня 2019 года, на ландшафте доминирует лоскутное одеяло из сельскохозяйственных полей. Основными зерновыми культурами Украины являются озимая пшеница, яровой ячмень и кукуруза.

Напомним, ранее детальное фото Солнца опубликовали астрофизики. Изучение этих снимков может дать важные детали для представителей научного сообщества. Они смогут больше узнать о формировании звезды.