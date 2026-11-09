Канадские ученые считают, что Вселенная намного старше, чем считалось ранее. Фото:

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Ракурс

Альтернативну модель Всесвіту представили вчені з Університету Оттави.

Канадські науковці вважають, що Всесвіту 26,7 млрд років, а не 13,8 як вважалося раніше. У цій моделі також відсутні темна матерія та темна енергія. Ця теорія вже витримала низку серйозних космологічних перевірок. Результати наукового дослідження опублікували в журналі Universe, повідомляє Phys.

Стандартна космологічна модель Лямбда-CDM передбачає, що Всесвіт виник приблизно 13,8 млрд років тому і складається він переважно з темної матерії, яка створює додаткову гравітацію. А за прискорене розширення космосу відповідає темна енергія. Частинки темної матерії досі не виявлені безпосередньо, а природа темної енергії лишається невідомою.

А вчені з Канади представили альтернативну модель Всесвіту CCC+TL. Вона передбачає, що насправді у Всесвіті немає темної матерії та темної енергії, а його вік удвічі більший. Цим дослідники пояснили наявність добре розвинених галактик у ранньому Всесвіті.

Науковці використали дані реальних спостережень за космосом, а потім за допомогою комп’ютерного моделювання перевірили, чи відповідають принципи їхньої альтернативної теорії низці важливих астрономічних спостережень. Зазначається, що розширення Всесвіту може відбуватися без темної енергії, а дивне обертання галактик відбувається без залучення темної матерії.

За словами вчених, їхня нова теорія не суперечить фундаментальним засадам космології та астрофізики. Модель CCC+TL лише передбачає модифікацію рівнянь Ейнштейна та Фрідмана, що описують гравітацію та розширення Всесвіту.

Нагадаємо, космічний телескоп «Хаббл» зафіксував кілька космічних «світлових мечів», що викликають аналогії з символом популярної голівудської саги «Зоряні війни».

Джерело: Phys