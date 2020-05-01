Эвакуация украинцев. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n137572-iz-kipra-bolgarii-i-livana-evakuirovali-400-ukraincev-ih-otpravili-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Эвакуация украинцев из-за границы продолжается. Вчера, 30 апреля, в аэропорту «Борисполь» приземлились сразу три самолета с эвакуированными гражданами.

Самолеты с украинцами прилетели из Ливана, Болгарии и Кипра. Всего вернулось 400 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Спецрейсы были осуществлены из Бейрута, Софии и Ларнаки. По данным пограничников, повышенной температуры или жалоб на наличие симптомов ОРВИ у пассажиров не было.

Пассажиры этих авиарейсов, как и все прибывшие в Украину, должны самоизолироваться на две недели. Украинцы выбрали самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома».

В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой: за минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 тыс. человек. При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу, были оформлены на въезд.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявили, что совершать рейсы в дальние страны для эвакуации украинцев «не всегда экономически целесообразно».