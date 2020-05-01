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Ракурс
Коронавірус у світі. Фото: Російський єврей

Без колективного імунітету пандемія коронавірусу може тривати два роки — прогноз вчених

1 тра 2020, 14:34
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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, незважаючи на зусилля влади і медиків. Багато хто вважає, що лише вакцина допоможе контролювати поширення інфекції. Вчені центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США дотримуються іншої думки.

Вчені заявляють, що лише після появи у 2/3 людства колективного імунітету пандемія коронавірусу піде на спад, пише Bloomberg.

На думку вчених, коронавірус дуже важко контролювати, тому що у багатьох заражених хвороба протікає без симптомів, але вони можуть інфікувати інших людей.

Фахівці пророкують кілька хвиль пандемії коронавірусу, які будуть накривати планету навіть після 2022 року.



У дослідженні повідомляється, що уряд і громадяни повинні бути готовими до періодичних спалахів коронавірусної хвороби протягом двох наступних років.

Як раніше писав «Ракурс», вчені Сінгапурського університету технологій та дизайну і лабораторії Data-Driven Development Lab під керівництвом професора Цзяньсю Луо з Массачусетського технологічного інституту розробили математичну модель завершення епідемії коронавірусу в різних країнах. На думку вчених, в Україні епідемія буде повністю ліквідована 6 липня 2020 року.


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