Коронавірус у світі. Фото: Російський єврей

https://racurs.ua/ua/n137576-bez-kolektyvnogo-imunitetu-pandemiya-koronavirusu-moje-tryvaty-dva-roky-prognoz-vchenyh.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, незважаючи на зусилля влади і медиків. Багато хто вважає, що лише вакцина допоможе контролювати поширення інфекції. Вчені центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США дотримуються іншої думки.

Вчені заявляють, що лише після появи у 2/3 людства колективного імунітету пандемія коронавірусу піде на спад, пише Bloomberg.

На думку вчених, коронавірус дуже важко контролювати, тому що у багатьох заражених хвороба протікає без симптомів, але вони можуть інфікувати інших людей.

Фахівці пророкують кілька хвиль пандемії коронавірусу, які будуть накривати планету навіть після 2022 року.

У дослідженні повідомляється, що уряд і громадяни повинні бути готовими до періодичних спалахів коронавірусної хвороби протягом двох наступних років.

Як раніше писав «Ракурс», вчені Сінгапурського університету технологій та дизайну і лабораторії Data-Driven Development Lab під керівництвом професора Цзяньсю Луо з Массачусетського технологічного інституту розробили математичну модель завершення епідемії коронавірусу в різних країнах. На думку вчених, в Україні епідемія буде повністю ліквідована 6 липня 2020 року.