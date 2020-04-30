Україна зможе уникнути піку епідемії коронавірусу за умови дотримання карантину

https://racurs.ua/ua/n137502-ukrayina-zmoje-unyknuty-piku-epidemiyi-koronavirusu-za-umovy-dotrymannya-karantynu-moz.html

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Пік захворюваності на коронавірус в Україні, при якому медична система буде завантажена і не зможе приймати велику кількість хворих, може не настати. Україна зможе уникнути піку епідемії за умови дотримання карантинних заходів.

Для України важливо уникнути піку епідемії, наразі це вдається зробити, зокрема, завдяки введеним карантинним обмеженням. Про це під час онлайн-брифінгу 30 квітня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нам це вдається (уникнути піку захворюваності — ред.), тому що ми бачимо розрив цього ланцюжку передачі хвороби, який став можливим завдяки саме карантину. Якщо ми і далі будемо дослухатися порад наших фахівців, інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів, які безпосередньо беруть участь у розробці усіх цих карантинних заходів, я впевнений, що ми будемо в змозі уникнути піку захворюваності на COVID-19. Піку, при якому наша медична система буде нездатна приймати велику кількість хворих і надавати медичну допомогу, — зазначив голова Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).





Степанов додав, що Україна зніматиме обмежувальні заходи поступово. Усі послаблення карантину узгоджують фахівці. Наприклад, ринки, які знову відкриються, мають працювати з дотриманням санітарного контролю. Так само у подальшому почнуть працювати й інші бізнеси.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили станом на ранок 30 квітня у 10 тис. 406 людей, 261 пацієнт помер, а 1 тис. 238 — одужали. Кожний п’ятий хворий в Україні — медик.