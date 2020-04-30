В Україні вже понад 10 тис. інфікованих коронавірусом, кожний п’ятий — медик, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили станом на ранок 30 квітня у 10 тис. 406 людей, 261 пацієнт помер, а 1 тис. 238 — одужали.

За добу виявили 540 нових випадків інфікування (серед них 45 дітей і 87 медиків). У лікарні відвезли на лікування 121 нового пацієнта. Померли за добу 11 людей.

Серед інфікованих в Україні 2 тис. 63 медпрацівники. Захворіли 717 дітей.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що учора в країні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів — 7 тис. 315. Усього в Україні досліджено 111 тис. 859 зразків методом ПЛР.

Найбільший приріст інфікованих за добу зареєстрували у Чернівецькій (82) та Івано-Франківській (72) областях, Києві (60), Тернопільській (71) і Рівненській (49) областях.

«Ракурс» повідомляв про спалах COVID-19 на Львівщині. Коронавірусну інфекцію виявили у понад 20 жителів села Давидів Пустомитівського району.