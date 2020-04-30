Коронавирус в Украине: заразились уже более 10 тыс. человек, каждый пятый больной — медик, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине подтвердили по состоянию на утро 30 апреля у 10 тыс. 406 человек, 261 пациент умер, а 1 тыс. 238 — выздоровели.

За сутки обнаружили 540 новых случаев инфицирования (среди них 45 детей и 87 медиков). В больницу увезли на лечение 121 нового пациента. Умерли за сутки 11 человек.

Среди инфицированных в Украине 2 тыс. 63 медработники. Заболели 717 детей.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, что вчера в стране сделали рекордное количество ПЦР-тестов — 7 тыс. 315. Всего в Украине исследовано 111 тыс. 859 образцов методом ПЦР.

Наибольший прирост инфицированных за сутки зарегистрировали в Черновицкой (82) и Ивано-Франковской (72) областях, Киеве (60), Тернопольской (71) и Ровенской (49) областях.

«Ракурс» сообщал о вспышке COVID-19 на Львовщине. Коронавирусную инфекцию обнаружили у более чем 20 жителей села Давыдов Пустомытовского района.