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Украина сможет избежать пика эпидемии коронавируса при условии соблюдения карантина

Украина сможет избежать пика эпидемии коронавируса при условии соблюдения карантина — Минздрав

30 апр 2020, 09:46
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Пик заболеваемости коронавирусом в Украине, при котором медицинская система будет загружена и не сможет оказывать помощь большинству больных, может не наступить. Украина сможет избежать пика эпидемии при соблюдении карантинных мер.

Для Украины важно избежать пика эпидемии, пока что это удается сделать, в частности, благодаря введенным карантинным ограничениям. Об этом во время онлайн-брифинга 30 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Нам это удается (избежать пика заболеваемости — ред.), потому что мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможным благодаря именно карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам наших специалистов, инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов, которые непосредственно участвуют в разработке всех этих карантинных мероприятий, я уверен, что мы будем в состоянии избежать пика заболеваемости COVID-19. Пика, при котором наша медицинская система не будет способна принимать большое количество больных и оказывать медицинскую помощь, — отметил глава Минздрава.



Степанов добавил, что Украина будет снимать ограничительные меры постепенно. Все ослабления карантина согласовывают специалисты. Например, рынки, которые снова открываются, должны работать с соблюдением санитарного контроля. Так же в дальнейшем начнут работать и другие бизнесы.

Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине подтвердили по состоянию на утро 30 апреля у 10 тыс. 406 человек, 261 пациент умер, а 1 тыс. 238 — выздоровели. Каждый пятый больной в Украине — медик.


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