Военные КНДР. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n137619-kim-napomnil-o-sebe-kndr-ustroila-perestrelku-na-granice-s-ujnoy-koreey.html

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Северная Корея спровоцировала агрессию на границе с Южной Кореей.

Вооруженный инцидент зафиксировали в воскресенье, 3 мая. Военнослужащие КНДР устроили акт агрессии на следующий день после того, как СМИ сообщили о появление на публике северокорейского лидера Ким Чен Ына после длительного перерыва. Об этом сегодня сообщает Reuters.

По информации СМИ, в 7.41 утра по местному времени из Северной Кореи полетели пули в направлении сторожевого поста в Южной Корее. Южнокорейские военные на агрессию ответили двумя выстрелами. Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын появился на публике после почти трех недель отсутствия. Лидер КНДР принял участие в открытии завода по производству удобрений.

Это было первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. Общественное беспокойство по поводу его здоровья возникло после того, как он не появился на праздновании дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Эта дата считается очень важной для Северной Кореи.

После этого СМИ ряда стран публиковали сообщения со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.