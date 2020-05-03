Боевики на Донбассе. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n137618-na-donbasse-okkupanty-nakryli-ognem-pozicii-sil-oos-est-ranenye.html

Ракурс

Боевые действия на Донбассе продолжаются. Вчера пророссийские террористы вновь обстреливали позиции украинских военнослужащих.

Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов два украинских воина получили ранения. Об этом 3 мая сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Активность российских вооруженных формирований фиксировалась вблизи Авдеевки, Богдановки, Крымского, Южного. Орехово, Старогнатовка, Песков, Каменки и Марьинки.

Кроме того, наемники выпустили мины по позициям сил ООС вблизи Хутора Вольный. А неподалеку населенного пункта Гнутово с беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 на позиции украинских защитников.

Разведка утверждает, что 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

Напомним, 1 мая тоже два бойца ООС были ранены в результате агрессии на Донбассе. Оккупанты обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.