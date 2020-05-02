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Ракурс
Замглавы Житомирской ОГА заразился коронавирусом. Фото: Ракурс

Замглавы Житомирской ОГА заразился коронавирусом

2 мая 2020, 23:33
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В Житомирской областной государственной администрации зафиксирован случай инфицирования коронавирусом. Заражение подтверждено у замглавы Житомирской ОГА Сергея Крамаренко.

Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

По словам Крамаренко, положительные результаты анализов он получил из областного лабораторного центра в пятницу. В настоящее время чиновник находится на самоизоляции, никаких симптомов болезни у него пока нет.

Крамаренко добавил, что у всех граждан, с которыми он контактировал, в ближайшее время будут взяты образцы для проведения лабораторного анализа на наличие коронавируса.



Замглавы заверил, что все контактные лица уже предупреждены и находятся на самоизоляции. Крамаренко не стал уточнять, входят ли в круг контактных лиц представители областного руководства.

Как ранее писал «Ракурс», на утро 2 мая в Житомирской области зафиксированы 393 случая инфицирования коронавирусом, 23 пациента полностью излечились от болезни.

Источник: Ракурс


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