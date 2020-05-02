Замглавы Житомирской ОГА заразился коронавирусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137617-zamglavy-jitomirskoy-oga-zarazilsya-koronavirusom.html

Ракурс

В Житомирской областной государственной администрации зафиксирован случай инфицирования коронавирусом. Заражение подтверждено у замглавы Житомирской ОГА Сергея Крамаренко.

Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

По словам Крамаренко, положительные результаты анализов он получил из областного лабораторного центра в пятницу. В настоящее время чиновник находится на самоизоляции, никаких симптомов болезни у него пока нет.

Крамаренко добавил, что у всех граждан, с которыми он контактировал, в ближайшее время будут взяты образцы для проведения лабораторного анализа на наличие коронавируса.

Замглавы заверил, что все контактные лица уже предупреждены и находятся на самоизоляции. Крамаренко не стал уточнять, входят ли в круг контактных лиц представители областного руководства.

Как ранее писал «Ракурс», на утро 2 мая в Житомирской области зафиксированы 393 случая инфицирования коронавирусом, 23 пациента полностью излечились от болезни.