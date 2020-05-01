Глава Минздрава заявил о риске второй волны коронавируса. Фото: Кабмин

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Коронавирус в Украине на данный момент диагностирован у 10,8 тыс. человек. Однако преждевременная отмена карантина может спровоцировать вторую волну коронавируса в Украине.

Правительство готовит поэтапное снятие ограничений, и до лета страна может начать возвращаться к «нормальной жизни». Об этом в интервью Reuters рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что благодаря своевременно введенному карантину удалось избежать чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Количество жертв коронавируса в Украине значительно меньше, чем в большей части Западной Европы.

Глава ведомства добавил, что даже после ослабления карантина «будут вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например, все, связанное с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием». Степанов также выразил обеспокоенность высоким уровнем заражения среди медицинских работников и анонсировал в следующем месяце проведение 8−10 тыс. тестов на COVID-19 в день.

Напомним, коронавирус в Украине диагностирован у 10 тыс. 861 человека. За последние сутки инфицирования подтвердили еще у 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник. Госпитализированы 121 человек. Среди всех больных в Украине 754 ребенка и 2 тыс. 154 медицинских работника.