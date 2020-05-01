Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137564-v-ukraine-kolichestvo-inficirovannyh-koronavirusom-priblijaetsya-k-11-tys-vyzdoroveli-pochti-1-5.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у 10 тыс. 861 человека. За последние сутки инфицирования подтвердили еще у 455 человек, из них 37 детей и 91 медработник. Госпитализированы 121 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 11 новых летальных случаев, а выздоровели 175 человек. Всего в Украине от коронавируса погибли 272 больных, а вылечились 1 тыс. 413 инфицированных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 1 мая.

Среди всех больных в Украине 754 ребенка и 2 тыс. 154 медицинских работника. За минувшие сутки было сделано почти 7 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Черновицкой области — 96 новых больных, в Киеве — 52 случая и в Ивано-Франковской области — 37 инфицированных.

На амбулаторном лечении находятся 7 тыс. 526 пациентов, из них 610 детей и 1 тыс. 785 медработников. В целом нуждались в госпитализации 3 тыс. 335 человек, из них 144 ребенка и 369 медиков.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 425 случаев (145 выздоровели);

Волынская область — 307 случаев (64 выздоровели);

Днепропетровская область — 364 случаев (63 выздоровели);

Донецкая область — 70 случаев (12 выздоровели);

Житомирская область — 390 случаев (23 выздоровели);

Закарпатская область — 432 случая (53 выздоровели);

Запорожская область — 260 случаев (61 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 899 случаев (72 выздоровели);

г. Киев — 1 тыс. 453 случаев (80 выздоровели);

Киевская область — 694 случаев (74 выздоровели);

Кировоградская область — 392 случая (114 выздоровели);

Львовская область — 454 случая (87 выздоровели);

Луганская область — 35 случаев (5 выздоровели);

Николаевская область — 126 случаев (6 выздоровели);

Одесская область — 296 случаев (17 выздоровели);

Полтавская область — 211 случаев (22 выздоровели);

Ровенская область — 658 случаев (62 выздоровели);

Сумская область — 103 случая (62 выздоровели);

Тернопольская область — 793 случая (93 выздоровели);

Харьковская область — 274 случая (26 выздоровели);

Херсонская область — 120 случаев (44 выздоровели);

Хмельницкая область — 92 случая (26 выздоровели);

Черкасская область — 296 случаев (63 выздоровели);

Черновицкая область — 1 тыс. 667 случаев (123 выздоровели);

Черниговская область — 50 случаев (6 выздоровели).

Ранее сообщалось, что летом власть откроет украинские курорты — Одессу, Херсонщину, Карпаты — только в случае существенного снижения уровня заболеваемости.