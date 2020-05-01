Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні
В Україні кількість інфікованих коронавірусом наближається до 11 тис., одужали майже 1,5 тис. осіб (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n137564-v-ukrayini-kilkist-infikovanyh-koronavirusom-nablyjaietsya-do-11-tys-odujaly-mayje-1-5-tys-osib.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований у 10 тис. 861 особи. За останню добу інфікування підтвердили ще у 455 осіб, із них 37 дітей та 91 медпрацівник. Госпіталізовано 121 особу.
За минулу добу зафіксовано 11 нових летальних випадків, а одужали 175 осіб. Загалом в Україні від коронавірусу загинули 272 хворих, а вилікувалися 1 тис. 413 інфікованих. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 1 травня.
Серед усіх хворих в Україні 754 дитини та 2 тис. 154 медичних працівника. За попередню добу було зроблено майже 7 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована в Чернівецькій області — 96 нових хворих, у Києві — 52 випадки та в Івано-Франківській області — 37 інфікованих.
На амбулаторному лікуванні перебувають 7 тис. 526 пацієнтів, із них 610 дітей та 1 тис. 785 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3 тис. 335 осіб, із них 144 дітей та 369 медиків.
Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 425 випадків (145 одужали);
- Волинська область — 307 випадків (64 одужали);
- Дніпропетровська область — 364 випадків (63 одужали);
- Донецька область — 70 випадків (12 одужали);
- Житомирська область — 390 випадків (23 одужали);
- Закарпатська область — 432 випадки (53 одужали);
- Запорізька область — 260 випадків (61 одужали);
- Івано-Франківська область — 899 випадків (72 одужали);
- м. Київ — 1 тис. 453 випадків (80 одужали);
- Київська область — 694 випадків (74 одужали);
- Кіровоградська область — 392 випадки (114 одужали);
- Львівська область — 454 випадки (87 одужали);
- Луганська область — 35 випадків (5 одужали);
- Миколаївська область — 126 випадків (6 одужали);
- Одеська область — 296 випадків (17 одужали);
- Полтавська область — 211 випадків (22 одужали);
- Рівненська область — 658 випадків (62 одужали);
- Сумська область — 103 випадки (62 одужали);
- Тернопільська область — 793 випадки (93 одужали);
- Харківська область — 274 випадки (26 одужали);
- Херсонська область — 120 випадків (44 одужали);
- Хмельницька область — 92 випадки (26 одужали);
- Черкаська область — 296 випадків (63 одужали);
- Чернівецька область — 1 тис. 667 випадків (123 одужали);
- Чернігівська область — 50 випадків (6 одужали).
Раніше повідомлялося, що влітку влада відкриє українські курорти — Одесу, Херсонщину, Карпати — тільки у випадку істотного зниження рівня захворюваності.