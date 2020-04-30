Коронавірус влітку здатний скасувати сезон відпусток, фото — ЄП

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Ракурс

Коронавірус влітку здатний скасувати сезон відпусток. Влада відкриє українські курорти — Одесу, Херсонщину, Карпати — тільки у випадку істотного зниження рівня захворюваності.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він сподівається, що вітчизняні курорти «стануть найкращими в Європі і будуть приносити кошти в економіку».

Однак в інтерв’ю «Оглядачу» Ляшко повідомив: «Якщо кількість інфікованих буде знижуватись, ми будемо ініціювати відновлення курортів, якщо ні — вибачте».

Заступник міністра пообіцяв, що влітку країна «видихне», але прогнозування нових хвиль «для нової, ще не дуже добре вивченої інфекції» вважає невдячною справою.

Можна прогнозувати вже досліджену інфекційну хворобу і збудник. Кожні 5 років циклічність кору зростає, а кожні 10 років дуже сильно зростає. У випадку з коронавірусом ніхто не володіє ситуацією, як вірус себе поведе, — розповів Ляшко.

Він прогнозує, що COVID-19 буде циклічним захворюванням, як і решта ГРВІ. Його епідсезон триватиме з жовтня до травня. Враховуючи накладання на зимові місяці періодів посилення коронавірусу та грипу, Ляшко радить збільшити кількість щеплень проти грипу. Це дозволить виключити поєднання грипу з коронавірусом або з іншими ГРВІ.

Водночас формування колективного імунітету через захворювання коронавірусом головний санлікар країни називає «середньовіччям». Він сформується, на його думку, тільки тоді, коли з’явиться вакцина.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ринки в Україні можуть знову закрити.