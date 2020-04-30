«Мрія» привезла черговий вантаж з Китаю. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137542-skandal-iz-maskamy-z-mriyi-arahamiya-prokomentuvav-sytuaciu-a-golos-zvernuvsya-v-nabu.html

Ракурс

Комерційний рейс літака «Мрія» з Китаю прокоментували у «Слузі народу».

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що нічого не знає про те, як медичні маски, які в Україну із КНР доправив літак «Мрія», опинилися в гіпермаркеті «Епіцентр». Парламентар заявив, що лише сьогодні вранці дізнався про скандальний рейс «Мрії». Арахамія пообіцяв розібратися у ситуації. Про це 30 квітня він заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Я знаю, що постійно літають літаки і привозять цінні вантажі для країни, але як вони розподіляються, хто за це сплачує, приватні спонсори, чи це державні вантажі, це треба питати у відповідальних осіб в Офісі президента, — зазначив нардеп.

У політичній партії «Голос» вже заявили, що в квітні нардеп Олександр Герега розсилав парламентарям, а також державним органам пропозиції придбати засоби індивідуального захисту в компанії «Епіцентр». Політсила у Telegramінформує, що депутат писав у листах, що маски й захисні костюми прибули з Китаю на транспортному літаку «Мрія». У «Голосі» зазначають, що цей літак у той самий проміжок часу доправив в Україну гуманітарний вантаж з китайського міста Тянцзінь, а такі вантажі не мають оподатковуватися й проходять митний контроль і сертифікацію за пришвидшеними процедурами.

Депутат «Голосу» Андрій Осадчук вже направив звернення в Національне агентство з питань запобігання корупції із проханням провести перевірку дій Гереги. А також Осадчук подав заяву в НАБУ, щоб з’ясувати, чи були дотримані антикорупційні норми при організації Офісом президента цього борту.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапив документ, який свідчить, що частина медичного обладнання, доставленого українським вантажним літаком «Мрія», належить мережі промислових супермаркетів «Епіцентр». Зазначалося, що народний депутат Олександр Герега написав меру Києва Віталію Кличку листа із пропозицією закупити для потреб міста партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів, які привезла з Китаю «Мрія». Скандал виник внаслідок того, що такі рейси президент Володимир Зеленський анонсував як гуманітарні, а не комерційні.

Згодом скандал із комерційними вантажами прокоментували на Банковій. В Офісі президента наголосили, що переліт із Китаю до України оплатили комерційні організації. Наголошувалося, що такі комерційні вантажі допомогли знизити ціну масок в аптеках, яка ще місяць тому становила 20−25 грн.