Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/ua/n137522-videokonferenciya-v-normandskomu-formati-glavy-mzs-govorytymut-pro-vidkryttya-liniyi-zitknennya.html

Ракурс

Відеоконференція очільників МЗС країн «нормандського формату» відбудеться сьогодні, 30 квітня.

Перед відеоконференцією міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зазначив, що пандемія коронавірусу COVID-19 жорстко вплинула на населення Донбасу. Закриття пунктів пропуску особливо тяжко позначилося на людях похилого віку. Саме тому сьогодні міністри обговорюватимуть відкриття лінії зіткнення та пунктів в’їзду-виїзду. Про це 30 квітня повідомляє DW.

Маас додав, що дипломати обговорять і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка повинна мати можливість без обмежень та перешкод працювати на всій території України. Міністр наголосив, що без об'єктивної оцінки СММ мінські домовленості буде неможливо імплементувати, оскільки недовіра двох сторін занадто велика.

Ми хочемо повною мірою втілити в життя рішення, яких ми досягли на зустрічі в нормандському форматі в Парижі в грудні 2019 року, — зазначив він.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що основна мета нормандської зустрічі 30 квітня — оцінити те, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до 30 квітня.