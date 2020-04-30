Министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/n137522-videokonferenciya-v-normandskom-formate-glavy-mid-pogovoryat-ob-otkrytii-linii-soprikosnoveniya.html

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Видеоконференция руководителей МИД стран «нормандского формата» состоится сегодня, 30 апреля.

Перед видеоконференцией министр иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 жестко повлияла на население Донбасса. Закрытие пунктов пропуска особенно тяжело сказалось на людях преклонного возраста. Именно поэтому сегодня министры обсудят открытие линии соприкосновения и пунктов въезда-выезда. Об этом 30 апреля сообщает DW.

Маас добавил, что дипломаты обсудят и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна иметь возможность без ограничений и препятствий работать на всей территории Украины. Министр подчеркнул, что без объективной оценки СММ минские договоренности будет невозможно имплементировать, поскольку недоверие двух сторон слишком велико.

Мы хотим в полной мере воплотить в жизнь решения, которых мы достигли на встрече в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года, — отметил он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основная цель нормандской встречи 30 апреля — оценить то, что было сделано с момента Парижского саммита и до 30 апреля.