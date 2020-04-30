В Киеве более 1,4 тыс. больных коронавирусом

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 1 тыс. 401 человека. За последние сутки инфицирования подтвердили еще у 60 киевлян, из них трое — медики и один — священник из Киево-Печерской лавры. Также в Киеве зафиксирован еще один летальный случай, умерших уже 25.

За последние сутки инфицирования подтвердили у 31 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 мужчин от 22 до 84 лет. Также заболели 12 детей. Об этом 30 апреля во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы госпитализировали 25 новых больных, остальные лечатся дома. Всего на стационаре в больницах находятся 193 человека, из них четверо — дети. 32 больных в тяжелом состоянии, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в Киеве за минувшие сутки выздоровели еще шесть человек, а общее количество лиц, излечившихся от коронавируса, — 75.

В то же время в городе зарегистрировано 148 случаев заболевания среди медиков. Это, в частности, сотрудники Александровской больницы, которая первой начала принимать больных коронавирусом, а также других медучреждений.

В столице больше всего больных зарегистрировано в Печерском и Дарницком районе города — 317 и 219 случаев соответственно. За последние сутки больше всего больных зарегистрировано в Дарницком районе — 19 новых случаев.

Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине подтвердили по состоянию на утро 30 апреля у 10 тыс. 406 человек, 261 пациент умер, а 1 тыс. 238 — выздоровели.