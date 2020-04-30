ПЦР-анализы в Украине: в Минздраве сравнили эффективность тестирования с Польшей, фото — Львовский горсовет

https://racurs.ua/n137519-ukraina-vyyavlyala-bolnyh-vdvoe-chasche-chem-polsha-lyashko-sravnil-effektivnost-pcr-testirovaniya.html

Ракурс

ПЦР-тестирование в Украине и Польше проводилось по разной методике и в неодинаковых масштабах. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что Киев избрал стратегию тестирования, которая позволила не распылять усилия, но выявлять большее количество больных при проведении меньшего количества анализов.

Заместитель министра ответил на упреки в том, что Украина проводила значительно меньше тестов методом полимеразной цепной реакции, чем соседи.

Он сравнил ПЦР-тестирование в Украине и Польше, где число больных больше, чем в Украине, но не значительно.

На 5 тыс. больных мы провели 56 тыс. исследований, а поляки — 86 тыс. Мы выявляли каждого десятого, они — каждого двадцатого. То есть точечность у нас была намного лучше, чем у них, — рассказал Ляшко в интервью «Обозревателю».

Он объяснил, что в Польше прошлись по большинству контактных лиц, а в Украине ограничились близкими родственниками при контакте. Всем остальным предлагали самоизоляцию и при появлении симптомов рекомендовали обращаться за медицинской помощью.

Что такое массовое тестирование? Давайте выйдем в супермаркет и протестуем там всех. Что увидим? Из 100 тыс. исследований обнаружим 4−5 больных. Нам нужно наращивать тестирование, но не забывать и о его эффективности, — рассказал Ляшко.

Ляшко отметил, что определенное количество больных, которых невозможно обнаружить, есть и в Украине. Это те, кто переносит коронавирус «на ногах», то есть болеет без симптомов.