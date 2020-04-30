Задержание военнослужащих. Фото: brovary.net.ua

https://racurs.ua/n137518-na-lvovschine-voennoslujaschie-razvorovali-zapchastey-k-tehnike-na-million-griven-foto.html

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Во Львовской области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины причастны к хищению военной техники на более чем 1 млн грн.

Следователи установили, что военные в течение 2019 года воровали запчасти к транспортным средствам с воинской части. Правоохранители провели обыски у подозреваемых и изъяли 21 элемент военной техники. Проведенная внеплановая инвентаризация в хозяйственной деятельности воинской части показала, что со складов пропало автозапчастей к военной технике на сумму свыше 1 млн грн. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В Бюро отметили, что военнослужащие подозреваются в хищении и присвоении военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенных в условиях особого периода — ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым в случае доказательства вины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Напомним, в феврале в Волынской области разоблачили схему хищения бюджетных средств на строительстве трех военных казарм. Дельцы сумели завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму свыше 6,2 млн грн.