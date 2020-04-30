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Ракурс
Затримання військовослужбовців. Фото: brovary.net.ua

На Львівщині військовослужбовці розікрали запчастин до техніки на мільйон гривень (ФОТО)

30 кві 2020, 12:07
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У Львівській області двоє військовослужбовців Збройних сил України причетні до розкрадання військової техніки на понад 1 млн грн.

Слідчі встановили, що військові впродовж 2019 року крали запчастини до транспортних засобів з військової частини. Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних та вилучили 21 елемент військової техніки. Проведена позапланова інвентаризація у господарській діяльності військової частини показала, що з складів зникло автозапчастин до військової техніки на суму понад 1 млн грн. Про це 30 квітня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У Бюро зазначили, що військовослужбовці підозрюються у викраденні та привласненні військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем вчинених в умовах особливого періоду — ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Підозрюваним у разі доведення вини загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

Затримання військовослужбовців. Фото: ДБР



Затримання військовослужбовців. Фото: ДБР

Нагадаємо, у лютому у Волинській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві трьох військових казарм. Ділки зуміли заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму понад 6,2 млн грн.

Джерело: Ракурс


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