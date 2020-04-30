Масштабний схрон боєприпасів на Донбасі виявився зброєю ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

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Схрон зброї на Донбасі, який напередодні нібито знайшли співробітники Офісу генпрокурора, виявився озброєнням українських військових. Співробітники прокуратури і поліції провели обшуки на базі, яка належить третьому полку спецназу, а знайдена техніка і озброєння, згідно з рішенням головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, передається на баланс ЗСУ.

Таким чином військова прокуратура спільно з Нацполіцією Донецької області і прес-службою Офісу генпрокурора замість виявлення величезного складу зброї влаштували облаву на полк спецназу Збройних сил України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела у ЗСУ.

Водночас раніше база використовувалася бійцями «Української добровольчої армії», яка розташовувалася в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області. Саме там були зроблені фото з нібито знайденим схроном. У лютому 2020 року вся ця база разом з усім озброєнням і технікою була офіційно передана третьому полку спецназу ЗСУ.

Обшук почали через два місяці після того, як ми зайняли цей об'єкт і він знаходиться під контролем спецназу. Я так зрозумів, хтось вирішив собі намалювати якісь досягнення, але це ж повна брехня, яка легко перевіряється, — розповів Бутусову його співрозмовник у ЗСУ.





Цю інформацію Бутусову підтвердив і глава «Української добровольчої армії», колишній нардеп Дмитро Ярош. Він вважає, що такими діями правоохоронці дискредитують державу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили рекордно великий арсенал зброї на території Донецької та Дніпропетровської областей. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.