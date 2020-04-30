Весела музика і спритність рук: Кличко показав, як підстригтися самому

https://racurs.ua/ua/n137516-vesela-muzyka-i-sprytnist-ruk-klychko-pokazav-yak-pidstrygtysya-samomu-video.html

Ракурс

Як підстригтися самому на карантині, показали сьогодні мер Києва Віталій Кличко.

Відео домашньої стрижки міський голова виклав на своєму каналі в Telegram.

Користувачі мережі відзначили, що рухи Кличка з ножицями у руках виглядають цілком професійно.

Відео Кличка супроводжує популярна пісня про коронавірус La Cumbia del Coronairus мексиканського виконавця Mister Cumbia, яка зібрала на YouTube майже мільйон переглядів (співак під музичний ритм роз’яснює правила гігієни, які допоможуть уникнути інфікування).

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні, як і в інших країнах світу, діє карантин. Його запровадили у березні і кілька разів продовжували. Знімати обмеження можуть почати 11 травня, якщо не буде сплеску інфікувань вірусом.

Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що пік захворюваності на коронавірус в Україні може не настати. Для цього треба продовжувати дотримуватися карантинних правил. Інакше масове інфікування українців загрожує перевантаженням медичної системи та неможливістю надання допомоги більшості хворих.