Веселая музыка и ловкость рук: Кличко показал, как подстричься самому

https://racurs.ua/n137516-veselaya-muzyka-i-lovkost-ruk-klichko-pokazal-kak-podstrichsya-samomu-video.html

Ракурс

Как подстричься самому на карантине, показали сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

Видео домашней стрижки градоначальник выложил на своем канале в Telegram.

Пользователи сети отметили, что движения Кличко с ножницами в руках выглядят вполне профессионально.

Видео Кличко сопровождает популярная песня о коронавирусе La Cumbia del Coronairus мексиканского исполнителя Mister Cumbia, собравшая на YouTube почти миллион просмотров (певец под музыкальный ритм разъясняет правила гигиены, которые помогут уберечься от инфицирования).