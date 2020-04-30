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Ракурс
Веселая музыка и ловкость рук: Кличко показал, как подстричься самому

Веселая музыка и ловкость рук: Кличко показал, как подстричься самому (ВИДЕО)

30 апр 2020, 11:52
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Как подстричься самому на карантине, показали сегодня мэр Киева Виталий Кличко.

Видео домашней стрижки градоначальник выложил на своем канале в Telegram.

Пользователи сети отметили, что движения Кличко с ножницами в руках выглядят вполне профессионально.



Видео Кличко сопровождает популярная песня о коронавирусе La Cumbia del Coronairus мексиканского исполнителя Mister Cumbia, собравшая на YouTube почти миллион просмотров (певец под музыкальный ритм разъясняет правила гигиены, которые помогут уберечься от инфицирования).

Источник: Ракурс


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