Том Мур празднует свой столетний юбилей. Фото: thesun.co.uk

Том Мур, британский ветеран Второй мировой войны, который собрал более 29 млн фунтов для медиков, сегодня празднует свой сотый день рождения.

Капитана армии в отставке поздравят в небе над его домом в Бедфордшире самолеты Королевских Военно-воздушных сил. Национальный герой в Великобритании, который служил в Индии, Мьянме и Индонезии, уже получил более 125 тыс. поздравительных открыток со всего мира. Об этом 30 апреля сообщает BBC.

Мур собирает средства для медицинских сестер и врачей, которые противостоят COVID-19. Ветеран собрал деньги, пройдя 100 кругов на своем заднем дворе. Мур признался, что планировал собрать тысячу фунтов, но его взносами поддержали 800 тыс. лиц. Таким образом сумма составила 29 млн фунтов.

В последней войне на передовой были солдаты в униформе. В этот раз наша армия — это врачи и медсестры. Мы это переживем, — заявил Мур ранее в эфире ITV.

На днях Том Мур стал самым старым человеком, который возглавил британский чарт. Ветеран записал кавер песни You Never Walk Alone вместе с певцом Майклом Боллом. В ролике к Боллу и Муру по видеосвязи Zoom присоединились врачи.

