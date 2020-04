Том Мур святкує свій сторічний ювілей. Фото: thesun.co.uk

Том Мур, британський ветеран Другої світової війни, який зібрав понад 29 млн фунтів для медиків сьогодні святкує свій сотий день народження.

Капітана армії у відставці привітають у небі над його будинком у Бедфордширі літаки Королівських Військово-повітряних сил. Національний герой у Великій Британії, який служив в Індії, М’янмі та Індонезії, вже отримав понад 125 тис. вітальних листівок з усього світу. Про це 30 квітня повідомляє BBC.

Мур збирає кошти для медичних сестер та лікарів, які протистоять COVID-19. Ветеран зібрав гроші, пройшовши 100 кіл на своєму задньому дворі. Мур зізнався, що планував зібрати тисячу фунтів, але його внесками підтримали 800 тис. осіб. Таким чином сума склала 29 млн фунтів.

В останній війні на передовій були солдати в уніформі. Цього разу наша армія — це лікарі і медсестри. Ми це переживемо, — заявив Мур раніше в ефірі ITV.

Днями Том Мур став найстаршою людиною, яка очолила британський чарт. Ветеран записав кавер пісні You Never Walk Alone разом із співаком Майклом Боллом. У ролику до Болла і Мура по відеозв’язку Zoom приєдналися лікарі.

