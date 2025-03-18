Трамп поговорив із Стармером. Фото:

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Основною темою розмови, яка відбулася 17 березня, стала війна в Україні та бажання Білого дому сприяти її завершенню. У ході переговорів Стармер заявив, що Київ повинен займати «найсильнішу позицію» для досягнення справедливого й тривалого миру. Про це повідомило Reuters із посиланням на прес-секретаря очільника британського уряду.

Прем'єр-міністр поінформував президента про його зустріч з міжнародними лідерами в рамках «коаліції охочих», яка відбулась в суботу… Він повторив, що всі повинні працювати разом, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію для забезпечення справедливого і тривалого миру, — розповів речник.

Також американський та британський лідери обговорили візит міністра у справах бізнесу і торгівлі Великої Британії до Вашингтона і ширші торговельні відносини, а також удари Сполучених Штатів по єменських хуситах.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що запланована на 18 березня телефонна розмова з володимиром путіним буде дуже важливою, оскільки переговори щодо завершення війни в Україні досягли критичної стадії. З диктатором рф він планує обговорити «землю та електространцію».

А напередодні Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо завершення війни в Україні вже узгоджено.

Джерело: Reuters