Трамп напередодні розмови з путіним повідомив, що багато елементів мирної угоди щодо завершення війни узгоджено

https://racurs.ua/ua/n204876-tramp-naperedodni-rozmovy-z-putinym-povidomyv-scho-bagato-elementiv-myrnoyi-ugody-schodo.html

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Дональд Трамп повідомив, що багато елементів мирної угоди щодо завершення війни в Україні вже узгоджено.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social напередодні розмови з володимиром путіним. Телефонний дзвінок між президентами має відбутися 18 березня о 18.00 за київським часом.

Але багато чого ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть. Щотижня гинуть 2500 військових з обох сторін, і цьому має бути покладено край зараз. Я з нетерпінням чекаю розмови з президентом путіним, — зазначив президент США.

Трамп раніше заявив, що запланована на 18 березня телефонна розмова з путіним буде дуже важливою, оскільки переговори щодо завершення війни в Україні досягли критичної стадії.

Раніше Трамп говорив, що під час телефонної розмови з путіним планує обговорити з ним «землю та електространцію». Спецпосланець президента США Стів Уіткофф розповідав, що Білий дім обговорює з Москвою доступ до портів у Чорному морі. При цьому Київ стурбований, що США і росія можуть домовитися про перехід стратегічно важливого порту в Одесі під російський контроль, пише The New York Times.

Видання Semafor із посиланням на джерела повідомило, що Білий дім також розглядає можливість визнати Крим російською територією в рамках майбутньої мирної угоди.